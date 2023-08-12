ВС РФ ударили по Орехову авиабомбой: погиб полицейский, много пострадавших (фото)

По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, погиб 31-летний капитан полиции. Еще 12 человек, включая четверых полицейских, получили ранения. Некоторые из них в тяжелом состоянии.

Российские войска продолжают терроризировать Орехов в Пологовском районе Запорожской области, обстреливая его, и утро 12 августа не стало исключением. Враг ударил управляемой авиабомбой по городу, в результате чего погиб 31-летний капитан полиции. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Кроме этого, 12 человек получили ранения, среди них – четыре сотрудника правоохранительных органов. Врачи и парамедики сейчас борются за их жизни.

"Полицейские остаются с местным населением даже в самых горячих точках. Служат и защищают. Ценой собственного здоровья и жизни", – написал глава МВД и выразил соболезнования семье погибшего.

По информации местных спасателей, накануне в городе была выявлена неразорвавшаяся авиабомба, о которой в "101" сообщили очевидцы. Прибывшие на место происшествия специалисты ГСЧС идентифицировали боеприпас как управляемую авиационную бомбу ФАБ-500. Место находки огородили, чтобы обезопасить граждан. Саперы ГСЧС транспортировали ее в специально подготовленное место и уничтожили с соблюдением правил безопасности.

По информации Запорожской ОВА, за последние сутки ВС РФ 67 раз ударили по 28 населенным пунктам Запорожской области.

"Зафиксировано 54 артобстрела по территории Гуляйполя, Новодаровки, Новоандреевки, Железнодорожного, Ольговского, Волшебного, Малиновки, Полтавки, Левадного, Щербаков, Темировки, Каменского, Малых Щербаков, Степного, Пятихаток, Плавнов, Павлов. Военные России трижды обстреляли из РСЗО Темировку и Лобково, осуществили авиационные удары по Орехову, Омельнику и Малой Токмачке, четыре ракетных удара пришлись по Камышевусу, запустили БПЛА по Запорожье, Гуляйпольскому и Красному", – говорится в сообщении.

Ранее Фокус писал, что 8 агуста в результате ракетной атаки на Покровск пострадали 29 полицейских.