Контрразведка СБУ устроила "судный день" редкой российской БМПТ "Терминатор-2" (видео)

Как рассказали в ведомстве, на помощь подбитой технике бросили танк Т-80, но его постигла та же участь.

Украинские дроны-камикадзе уничтожили очередной "аналоговнетный" образец российского ВПК – боевая машину поддержки танков "Терминатор-2". Об этом сообщила Служба безопасности Украины, опубликовав видео ликвидации БМПТ.

"Сгорел этот редкий экземпляр вражеской оборонки лишь от нескольких попаданий дронов-камикадзе. Подбитый "Терминатор" пытались вытащить с помощью танка Т-80, но… его тоже поразили специалисты СБУ!" – говорится в публикации.

"Терминатор-2" – один из последних образцов российской военной техники, которые ВС РФ перебросили в Украину. До этого его использовали только в Сирии, где машина, по словам МО РФ, получила "только положительные отзывы". Он был взят на вооружение российской армией в 2018 году и представляет собой базу танка Т-90, на котором установлена ​​спаренная 30-мм автоматическая пушка, курсовой пулемет, два 30-мм автоматических гранатомета, а также четыре противотанковые ракеты "Атака-Т". Вооружение объединено в автоматическую систему управления огнем "Рамка", объединяющий панорамный прицел командира с лазерным дальномером, а также прицел наводчика, который имеет оптический и тепловизионный канал и способен управлять противотанковыми ракетами.

Отметим, что за время войны украинцы уничтожили уже второй "Терминатор". Первый подорвали в прошлом году, еще несколько БМПТ подбили.

Это – не первая удачная охота украинских защитников в последнее время. Накануне на Купянском направлении Силы обороны уничтожили российскую систему РЭБ "Пероед", которую оккупанты недавно завезли в зону боевых действий.

Ранее Фокус писал, что в РФ показали антидроновую систему "Тритон", которая предназначена для защиты танков и другой техники. По задумке разработчиков, "Тритон" должен подавлять каналы управления и передачи данных FPV-дронов.