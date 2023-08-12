"Своевременно обнаружили и перехватили": в МО РФ подтвердили атаку на Крымский мост

Оккупанты заявили, что ВСУ якобы пытались нанести удар зенитной ракетой С-200 и отчитались об успешной работе российской ПВО.

12 августа в оккупированном Крыму вблизи Керченского моста прогремели взрывы. В Минобороны РФ заявили, что силы ПВО на полуострове успешно перехватили украинскую ракету.

"12 августа около 13 часов по московскому времени киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе", — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что в результате атаки разрушений и повреждений переправа не претерпела, а пострадавших нет.

Напомним, что в районе Керченского моста заметили задымление, а оккупационные власти Крыма сообщили о двух сбитых российской ПВО ракетах. Пропагандисты также сообщили, что специальными службами была поставлена дымовая завеса.

Ранее сообщалось, что оккупанты атаковали Кривой Рог, вероятно, баллистическими ракетами. В городе прогремели 2 взрыва до объявления воздушной тревоги. В ОВА сообщили, что, к счастью, обошлось без жертв.