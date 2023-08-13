Большая чистка военкомов: в Раде расказали, как будут избавляться от коррупции в ТЦК

Действия многих глав ТЦК угрожали национальной безопасности Украины. Почему военкомов не проверяли в течение всей войны – большой вопрос, заявил нардеп Федор Вениславский.

Президентское решение уволить глав территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) — это лишь начало "чисток" в военных подразделениях. Об этом "24 Каналу" сказал член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский.

Главы ТЦК не имели монополии на решения, которые угрожали национальной безопасности, скоро пройдут чиcтки комиссий от коррумпированных чиновников, пообещал он.

Правоохранители с первых дней большой войны России с Украиной получали многочисленные обращения о преступлениях военного командования. Потребовалось личное вмешательство в проблему президента Украины Владимира Зеленского и заседание СНБО, чтобы все органы начали реагировать на коррупцию и злоупотребления при всеобщей мобилизации, заявил политик.

"Почему это [проверки военкомов] не проводили в течение всего периода войны – большой вопрос", – продолжил Вениславский.

По его словам, ТЦК — чисто военная организация, а их руководители – военные офицеры с погонами подполковников и полковников. Таким образом, военкомы командуют военными подразделениями и по всем уставам несут персональную ответственность за любые преступления.

"Территориальный центр – это воинская часть и отвечает за нее непосредственно командир", – заключил нардеп.

Фокус ранее анализировал, насколько хороша идея заменить всех областных военкомов бойцами с фронта. Некоторые эксперты уверены в необходимости ликвидации ТЦК и передаче их полномочий по рекрутингу воинским частям.

В Офисе президента Украины заявляли, что военкомы вредили концепции мобилизации в Украине. На Банковой считают замену работников ТЦК трудоемким процессом.