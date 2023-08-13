"Нужно снять шляпу": Братчук прокомментировал спецоперацию ВСУ в отношении майора ВС РФ (видео)

Российские военкоры остались недовольны результатами допроса ВСУ пленного российского майора.

ВСУ выполнили уникальную операцию по взятию в плен майора России Юрия Томова. Об этом в эфире телеканала FREEDOM 13 августа заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

"Майор, будучи комбатом, знает очень много. Нужно снять шляпу перед украинскими военными, которые провели рейд, во время которого уничтожили несколько десятков российских оккупантов, захватили оружие и вытащили этого комбата на территорию, подконтрольную Украине", — отметил Братчук.

Российского майора допросили ВСУ, а видео обнародовали в сети.

Тем временем российские военные, которые несколько дней подряд беспокоились о судьбе командира разведывательной роты ВС РФ и командира батальона 1822 ВС России, после видео с допросом остались недовольны увиденным. Так, "доброволец" Егор Гузенко (админ телеграм-канала "Тринадцатый"), который первым сообщил в сети об исчезновении майора, считает, что лучше бы тот покончил с собой.

"Я видел видео с допросом Томова, выкладывать его сюда не стану, лучше бы он на гранате себя е**нул, слово чести. Особый отдел ему этого не простит", — написал он.

Украинский военный журналист Юрий Бутусов сообщил, что российский военнослужащий Егор Гузенко, который советует Томову подорвать себя гранатой, во время сдачи в плен майора Томова находился неподалеку, но ни сам Гузенко ни его товарищи из 247-го десантно-штурмового полка ВС РФ на помощь Томову не пришли.

"Вместо того, чтобы признать свою трусость и то, что они бросили Томова, Гузенко упрекает майора подрывом гранаты. Так надо было не сидеть в штабе, а идти на помощь Томову, и показать пример, если надо, подорвать в бою себя гранатой. Но кто же тогда будет вести телеграм-канал?", — потроллил Гудзенко — "Тринадцатого" Бутусов.

Напомним, что 13 августа в сети распространили видео, на котором снято пропавшего несколько дней майора ВС РФ Юрия Томова, который рассказывает о позициях ВС РФ на левом берегу и делает на карте пометки маркером.

8 августа несколько военных блогеров РФ сообщили, о высадке ВСУ на катерах на Левом берегу Днепра в районе населенного пункта Казачьи Лагеря.