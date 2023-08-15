"Кадыровцы" и дагестанцы устроили стрельбу в Запорожской области: более 20 убитых

По данным Генштаба, между захватническими подразделениями произошла стычка с применением гранат, гранатометов и стрелкового оружия. Командира "кадыровцев" наказали и отправили на передовые позиции.

Российские захватчики потеряли 20 оккупантов, еще более 40 — получили ранения в результате перестрелки между собой. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Событие зафиксировали на территории населенного пункта Михайловка Запорожской области. Состоялась словесная перепалка между дагестанцами и "кадыровцами". Обе стороны применили стрелковое оружие.

Во время столкновения одному из оккупантов нанесли смертельные ранения. Это привело к открытому противостоянию между подразделениями с применением гранат, гранатометов и стрелкового оружия. Успех в этом противостоянии получили дагестанцы. Более 20 убитых и 40 раненых оккупантов. Командира кадыровского подразделения наказали отправлением на передовые позиции.

В Центре национального сопротивления со ссылкой на подполье сообщили, что в субботу, 12 августа, российские пропагандисты прибыли для съемки сюжета о "большом вкладе" чиновника из числа кадыровцев в развитие оккупированных территорий". Словесная перепалка состоялась в районе Центрального парка около 20:00. Впоследствии "кадыровцы" и дагестанцы приняли участие в схватке. Во время ссоры один из оккупантов открыл огонь в воздух из стрелкового автоматического оружия.

Генштаб также сообщил, что украинская авиация нанесла удар по пункту управления. Еще 7 ударов было по районам сосредоточения личного состава российских оккупантов. В результате успешных действий защитниками уничтожен вражеский ударный вертолет Ка-52.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия поразили 2 района сосредоточения личного состава, военной техники и вооружения, 3 артиллерийских средства на огневых позициях и 1 станцию РЭБ противника.

Напомним, 12 августа в соцсетях под Мелитополем "кадыровцы" устроили перестрелку с осетинами. Выяснение отношений между оккупантами продолжалось около получаса. Впоследствии местные рассказали, что в результате инцидента были погибшие оккупанты.