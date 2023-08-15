Кадыров "рекламирует" чеченские подразделения и выслуживается перед Путиным, — британская разведка

Глава Чеченской Республики, по мнению аналитиков, рекламирует своих наемников, которые действуют в Запорожской области, чтобы укрепить свою репутацию сторонника Путина.

Чеченские подразделения играют определенную роль в войне России против Украины, а Рамзан Кадыров стремится выслужиться перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет в отчете за 15 августа разведка Министерства обороны Великобритании.

10 августа чеченский лидер Рамзан Кадыров опубликовал в сети пост, в котором заявил о присутствии чеченского батальона "Восток-Ахмат" и его участии в ожесточенных боях против ВСУ на участке фронта вблизи Орехова Запорожской области. Он подчеркнул роль подразделения в этом ключевом районе. Официально "Восток" переходит к командованию 42-й мотострелковой дивизии Южного военного округа, которая действовала в районе села Работино.

"Чеченские силы составляют относительно небольшой, но заметный компонент российских сил в Украине. Вероятно, Кадыров усиленно рекламирует роль своих подразделений, частично для того, чтобы улучшить свою репутацию как лояльного к Путину", — считают в британской разведке.

О чем писал Кадыров

10 августа Кадыров опубликовал пост, в котором сообщил, что батальон "Восток-Ахмат" находится на Ореховском направлении, и его бойцы уже долгое время держат здесь оборону.

"Практически каждый день противник пытается продвинуться, но то и дело отбрасывается назад со значительными потерями. Бойцы оперативно обнаруживают передвижения врага и принимают исчерпывающие меры по ликвидации угрозы. "Восток-Ахмат" не намерен уступить врагу даже метр ответственного участка. Меньшего от наших бойцов мы и не ждали", — написал Кадыров.

Напомним, что Силы обороны продолжили контрнаступление в районе Роботино на западе Запорожской области и продвинулись возле Урожайного.

Ранее сообщалось, что также ВСУ имеют продвижение южнее города Бахмут и продолжают сдерживать наступление ВС РФ на Купянско-Лиманском направлении.