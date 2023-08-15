Попали 6 ракет: в ОВА рассказали о последствиях массированной атаки РФ на Львовщину

Во время ракетной атаки, к счастью, в регионе обошлось без погибших. Пострадали 15 человек — самой младшей пострадавшей 10 лет.

Утром, 15 августа, Россия нанесла массированный ракетный удар по Львову и Львовской области. Пострадали мирные жители, повреждены десятки домов. О последствиях ракетной атаки по состоянию на 10 часов утра рассказал председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

"Россияне крылатыми ракетами атаковали нашу область во временном промежутке от 05:20 до 05:30. Одну ракету силы ПВО сбили, еще 6 — попали. К счастью, обошлось без погибших. Пострадали 15 человек. Самой младшей пострадавшей 10 лет, самой старшей — 72", — сообщил он.

У большинства пострадавших царапины, порезы и ушибы. Пять человек были госпитализированы

Последствия ракетной атаки 15 августа во Львове

В Железнодорожном районе города подверглись разрушениям 20 домов. Больше всего — на улицах Каховской и Патона. Также вспыхнули пожары, повреждены окна и крыши. Во Львовском медицинском профессиональном колледже "Монада" выбиты окна. Горели три здания промышленного предприятия.

Одна из ракет попала по территории детского сада, получило повреждения здание дошкольного учреждения.

Последствия ракетной атаки 15 августа во Львовской области

В селе Ставчаны Львовского района повреждения получили 15 жилых домов в частном секторе. 6 домохозяйств почти полностью разрушены. Также повреждены легковые автомобили.

В селе Суховоля Львовского района обломками от ракет повреждены 4 жилых дома в частном секторе. К счастью, обошлось без пострадавших.

Куда обращаться владельцам поврежденных домов

По состоянию на сейчас во Львове и области продолжается обследование поврежденных зданий и ликвидация последствий удара. Жители, чьи дома подверглись разрушениям и повреждениям, могут подать запрос на получение компенсации на ремонт на платформе "Дія". Максимальная сумма возмещения составляет 200 тысяч гривен.

Напомним, что 15 августа ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине, использовав более 20 крылатых ракет воздушного и морского базирования. В результате попаданий есть жертвы и разрушения как гражданской, так и промышленной инфраструктуры. Ракетами били по Днепру, Луцку, Хмельницкому и другим городам.