Скрытая мобилизация продолжается: в РФ набирают людей и отправляют на фронт, — Минобороны

По словам Анны Маляр, россияне все больше теряют мотивацию и не хотят отправляться на фронт. Но власти продолжают скрытые мероприятия по мобилизации.

В связи с увеличившимся недовольством в Российской Федерации, публичная мобилизация не проводится официально, однако продолжаются скрытые мероприятия в этом направлении. Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Они сейчас не проводят публичную мобилизацию, потому что у них уже зреют недовольство матерей и жен за то, что их мужья, дети почему должны погибать в Украине непонятно за что. Но они постоянно набирают людей и ведут скрытую мобилизацию. Потому мы не должны расслабляться. Да, они теряют мотивацию, потому что они все больше не понимают, что они делают на территории Украины, но их много и у них есть преимущество по количеству людей", — подчеркнула Маляр.

Она также подчеркнула, что данные о снижении боевого духа противоположных войск отмечаются, но это не оказывает влияния на процесс дальнейшей мобилизации в Российской Федерации.

Напомним, что 31 июля американский Институт изучения войны сообщил, что граждане России поджигают военкоматы на территории РФ, а также в оккупированном Крыму. Однако это далеко не все случаи поджога военкоматов, которые произошли за несколько дней. По данным росСМИ, за неделю было совершено не менее 8 попыток поджечь здания военных комиссариатов России.