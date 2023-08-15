"Запрыгнули к нам в блиндаж, и была рукопашная", — десантники ВСУ о бое на "нуле" (видео)

Позиции оккупантов расположены в 800 метрах от позиций украинских защитников, а враг постоянно пытается контратаковать.

Десантники 79-й бригады ДШВ ВСУ из Николаева уже более года держат позиции на одном из направлений. Они регулярно отбивают атаки врага и не дают ему продвинуться на этом участке фронта. О том, как защищают позиции на "нуле" рассказали на YouTube-канале бригады.

Бойцы говорят, что за год их пребывания здесь, они не могут подсчитать, сколько было вражеских контратак. Только за последний месяц враг 5 раз пытался их отсюда выбить.

"По нам работает все — миномет, ствол, танчики. Справа с фланга метров за 600 они стоят, с другой стороны — в 2 км. Они то удаляются, то подтягиваются. Они здесь зимовали, но мы им покоя не давали. Наши "дронщики" здесь им хорошо давали, да и мы вкусно "кормили" цинком и слава Богу, мы их отогнали", — рассказывает один из бойцов.

Десантники вспоминают, что их штурмовали "кадыровцы" и российские спецназовцы, а в канавах неподалеку до сих пор остаются лежать их тела.

"В этом году мы их выбили здесь — в 800 метрах от нашей посадки. Сейчас они там сместились в лесу. Ничего, мы их еще выбьем. Мы видели "Ахмат", видели "мобиков", спецназовцы были — здесь такие обученные подразделения были. К нам когда-то зашли к*цапы и запрыгнули в блиндаж, там уже был такой контакт, что была рукопашная. У нас поддержка есть — минометы, гранатометы, "Грады", — рассказывают бойцы.

Они говорят, что мотивация уничтожать врага у них не исчезла, а переводиться в какие-то другие подразделения они не хотят, потому что привыкли к побратимам и ценят их.

Напомним, что ВСУ нанесли ракетный удар по позициям ВС РФ под Мариуполем. Ранены более сотни оккупантов.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты изо всех сил цепляются за Урожайное на Запорожье, а ВСУ продвинулись под Бахмутом в Донецкой области.