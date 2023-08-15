Мобилизация в Украине: могут ли вручить повестку возле церкви — объяснение юриста

Военнообязанные мужчины, получив повестку, должны явиться в военкомат. Чтобы вручение этого документа было законным должны выполняться два обязательных условия.

Действующее законодательство Украины содержит нормы, в которых подробно описано, как вручается повестка. Эксперт объяснил, какие особенности этого процесса и влияет ли на процесс место, где все происходит. Об этом говорится в статье на портале "Еспресо".

По словам юриста Геннадия Дубова, повестка вручается при выполнении нескольких условий. Во-первых, ее должны вручить лично человеку, который подлежит мобилизации в ряды ВСУ. Во-вторых, вручать ее должно специально уполномоченное лицо.

Место вручения повестки не важно, подчеркнул юрист. То есть событие может произойти даже возле церкви, в которую пришел гражданин, чтобы удовлетворить свою потребность как верующего.

Впрочем, Дубов признал, что возмущение граждан, которых останавливаю возле религиозных заведений, справедливы, но военкоматы имеют на это право: "Действия по вручению повесток в военкомат возле церквей с точки зрения действующего законодательства законны".

Мобилизация в Украине: детали

Процедура мобилизации регулируется рядом законов, указами президента, постановлениями Кабмина. Один из основных актов, которые касаются этой темы — Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Также во время войны действует указ президента №65 "О всеобщей мобилизации", принятый 24 февраля 2022 года.

Во время общей мобилизации граждане получают вызовы от Территориального центра комплектования (или других органов, если они резервисты) и должны прибыть в соответствующие центры до установленного срока. При этом дата прибытия указывается в повестке, которую они получили лично.

Если не прибыть в ТЦК и СП в установленные законом сроки, то может наступить уголовная ответственность. В частности, открывается производство по ст. 336 Уголовного кодекса — "уклонение от призыва на военную службу". Возможное наказание по этой статье — заключение сроком от 3 по 5 лет

Вручение повесток: кто получает

Все время общей мобилизации призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые способны нести военную службу, а также те, кто находится в резерве. В первую очередь мобилизуют тех, кто имеет военный опыт. Но даже если его нет, все граждане должны явиться в ТЦК и СП, чтобы стать на воинский учет.

В целом можно выделить следующие виды повесток, которые могут получить военнообязанные:

повестка для уточнения учетных данных — в этом случае уточняют информацию, например, об изменениях в семейном положении или состоянии здоровья и тому подобное;

повестка для прохождения военно-врачебной комиссии — для проверки состояния здоровья, также к повестке прилагаются еще два документа — карта обследования и карта медосмотра;

призыв в ряды ВСУ — в этом случае нужно немедленно прибыть на призывной участок, имея при себе паспорт, военный билет или удостоверение о приписке (также, при наличии, учетно-служебную карточку или мобилизационное распоряжение);

мобилизационное распоряжение — это документ вручается мужчинам, которые прошли медкомиссию и признаны годными. Получив это распоряжение нужно прибыть на призывной пункт в течение 24 часов.

Напоминаем, мобилизация в Украине продлена до 18 ноября 2023 года. Есть несколько категорий граждан, которые не подлежат мобилизационным мероприятиям: среди них — граждане, привлеченные на государственную службу или на важные производства.

Наказание за уклонение от мобилизации возможно не только из-за неприбытия в ТЦК и СП: наказывают также граждан, которые повредили определенные виды документов.