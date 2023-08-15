Удар по Львовской области: количество пострадавших выросло, повреждено более 100 домов (видео)

По данным главы ОВА Максима Козицкого, наиболее сложная ситуация зафиксирована в Железнодорожном районе Львова, в частности на улице Каховской.

В результате массированной ракетной атаки по Львовской области 15 августа в городе повреждено более сотни зданий. Известно о 19 пострадавших. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram.

Чиновник сообщил, что из-за удара в регионе повреждено около 120 домов. Речь идет как о частных домах, так и о многоэтажках.

Наиболее сложная ситуация зафиксирована в Железнодорожном районе Львова, в частности на улице Каховской. Всего в районе повреждено примерно 100 зданий, в том числе медицинский колледж.

Во Львове нанесен ущерб около 500 окнам и более 40 дверям. В 6 многоквартирных и 4 частных домах необходимо заменить или отремонтировать кровлю. В 17 квартирах появились трещины на стенах.

Максим Козицкий также сообщил, что количество пострадавших выросло до 19. Среди жертв есть десятилетний ребенок и шесть человек старшего возраста. Обошлось без погибших.

"Людям оказывают необходимую помощь. Россиянам и их соратникам не будет ни одного спокойного места на Земле", — заключил глава ОВА.

Государственная служба чрезвычайных ситуаций во Львовской области опубликовала видео, на котором запечатлены последствия удара российских оккупантов по Львову.

Обстрел Львовской области 15 августа: что известно

Напомним, 15 августа ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине, применив более 20 крылатых ракет воздушного и морского базирования.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что ПВО сбила много ракет над городом, однако есть попадания. Одна ракета прилетела во двор детского сада, также повреждено более ста домов, выбито более 500 окон и разрушен детский сад.

Позже Максим Козицкий уточнил, что ВС РФ запустили по Львову 7 крылатых ракет. Одну ракету силы ПВО сбили, остальные 6 — попали.