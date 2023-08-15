"Вопрос в том, кто и когда ее начнет": в КНДР уверены, что ядерной войны нельзя избежать

По словам главы Минобороны Северной Кореи, к этому причастна позиция США, которые якобы неохотно идут на диалог в вопросе решения конфликта.

В Северной Корее убеждены, что уже якобы невозможно избежать ядерной войны на территории полуострова и это лишь вопрос времени. Об этом заявил министр обороны КНДР Кан Сун Нам в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности, передают росСМИ 15 августа.

По его словам, в Вашингтоне якобы "бредят" идеей ядерной войны и сильно влияют на позицию Южной Кореи. Тем самым, как считают в Минобороны КНДР, Корейский полуостров и Северо-Восточная Азия могут стать очагом этого сражения.

"Ядерная война на Корейском полуострове стала теперь не вопросом того, будет ли она, а вопрос в том, кто и когда ее начнет", — говорится в сообщении.

Также отдельно было заявлено якобы о конфронтационной линии США в отношении Северной Кореи. Кан Сун Нам отметил, что американские действия указывают на то, что все диалоги о решении конфликта на полуострове не приведут к какому-то результату, который бы удовлетворил все стороны.

"Сложившаяся военно-политическая ситуация еще раз подтверждает железную истину, что решение проблемы Корейского полуострова путем диалога и переговоров — является лишь пустым звуком. Только физическая сила является единственным средством сохранения мира и стабильности в регионе Корейского полуострова", — продолжил глава Минобороны КНДР на конференции в Москве.

Напомним, 15 августа сообщалось, что Ким Чен Ын приказал "резко увеличить" производство ракет и боеприпасов в КНДР. По его словам, государству немедленно необходим всплеск патриотического энтузиазма рабочего класса, поскольку КНДР активно готовится к войне.