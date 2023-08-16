Под Бахмутом ВСУ ликвидировали роту российских ультрас и три вражеских "супертанка" Т-90М (видео)

Российские оккупанты пытаются контратаковать Силы обороны пехотой, но инициатива на этом участке фронта остается за украинскими защитниками.

В Донецкой области в районе Бахмута Силы обороны ликвидировали роту российских ультрас "Эспаньола". Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.

По его словам, россияне попытались контратаковать ВСУ на этом участке фронта. но получили решительный ответ — уничтожили вражескую бронетехнику и роту оккупантов-добровольцев.

"Контратака российских военных была довольно сильной, но мы ее отбили, более того, мы уничтожили три танка Т-90М, а это редко у нас бывает, потому что в большинстве они пехотой пытаются штурмовать. Уничтожили роту пехоты, причем это был такой "фанатский спецназ" — Эспаньола — это фанаты ЦСКА", — сказал Бородин.

Он добавил, что инициатива на этом участке фронта сохраняется за ВСУ.

Напомним, что Силы обороны взяли под контроль Урожайное и держат позиции на северо-востоке. Со своей стороны ВС РФ пытается атаковать на Купянском и Лиманском направлениях.

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