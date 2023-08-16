"Путин приказал взорвать ЗАЭС": в Запорожской ОВА прокомментировали распространенную в СМИ информацию

Несколько ведущих украинских медиа распространили информацию о том, что есть приказ руководства РФ взорвать Запорожскую АЭС. В ОВА не подтверждают это.

В Запорожской военной администрации опровергают информацию, опубликованную в СМИ, относительно запланированного теракта на ЗАЭС. Об этом говорится в официальном заявлении главы ОВА Юрия Малашко 16 августа.

"Сейчас информация, которая распространяется в СМИ относительно какого-то спланированного теракта российскими оккупантами на Запорожской атомной электростанции, не подтверждается. Она не соответствует действительности. Зачем украинские СМИ распространяют российские нарративы и сеют панику в обществе — открытый вопрос. Надеюсь, ответ на него дадут уполномоченные службы уже в ближайшее время", — говорится в сообщении.

Он призвал украинцев доверять сообщениям на официальных ресурсах.

Так, сегодня несколько ведущих украинских СМИ, опираясь на сообщение в анонимном телеграм-канале "Генерал СВР", распространили информацию о том, что президент РФ Владимир Путин издал приказ взорвать Запорожскую АЭС и параллельно устроить теракт на Курской АЭС в России. В двойной террористической атаке якобы планируют обвинить Украину.

Напомним, что в украинском подполье заявили 15 августа, что ВС РФ могут планировать провокацию на Курской атомной электростанции . Они разработали план эвакуации населения в случае радиоактивного загрязнения и планируют эвакуировать в целом от 21 до 57 тысяч человек, что составляет почти 5 процентов всех жителей Курской области.

Ранее сообщалось, что 9 августа в городе-спутнике Курской атомной электростанции Курчатове произошел мощный пожар.