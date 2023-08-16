"Психическая болезнь" за $1,5 тысяч: в Николаеве нашли новый способ откосить от армии

"Бизнес" организовал директор психбольницы. К нему он привлек работников, которые изготавливали "липовые" справки и правоохранителя, который подыскивал клиентов.

Государственное бюро расследований разоблачило в психбольнице на Николаевщине масштабную схему заработка на уклонистах. Ежемесячно организаторы схемы получали более сотни тысяч долларов. Об этом сообщают в пресс-службе ГБР.

Речь идет о Николаевском областном центре психического здоровья. По данным следствия, директор медицинского учреждения организовал "бизнес", к которому привлек подчиненных врачей. Они изготавливали справки для уклонистов. Им ставили диагнозы психическое заболевание, что становилось основанием для снятия с воинского учета.

Клиентов подыскивал сообщник-правоохранитель.

"Липовая" справка стоила 1,5 тыс. долларов США. Ежемесячно фигуранты оформляли таких фиктивных документов на более 100 тыс. долларов США.

"Работники ГБР задержали правоохранителя "на горячем", во время передачи медсправок и получения за них платы. Сейчас решается вопрос о сообщение директору областного центра психического здоровья и правоохранителю о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом)", — говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Правоохранители провели обыски и изъяли доказательства. Также устанавливаются другие участники схемы, в частности врачи, которые непосредственно выписывали справки.

Напомним, что на Житомирщине за денежное вознаграждение злоумышленники изготавливали фиктивные медсправки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. В поддельные документы вписывали вымышленные тяжелые диагнозы, которые позволяли уклонистам избежать призыва и выехать за пределы Украины.

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