ВСУ на юге уничтожили 3 вражеские лодки и пункт управления беспилотниками, — Гуменюк

Сейчас россияне нервничают из-за перспективы продвижения Сил обороны на этом направлении, поэтому больше начинают использовать станции радиоэлектронной борьбы.

На юге Силы обороны уничтожили 3 лодки россиян и пункт управления беспилотниками на Левом берегу. Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Вражеские лодки постоянно маневрируют по реке Днепр между островов и пытаются защитить свои наблюдательные пункты и позиции на этом участке. Но украинским защитникам удается и в таких условиях наносить им поражения.

"Опять 3 лодки за минувшие сутки пошли курсом российского военного корабля", — сказала Гуменюк.

Она отметила, что благодаря ВСУ кроме лодок оккупанты остались без пункта управления беспилотниками на Левом берегу Херсонщины.

Пресс-секретарь ОК "Юг" отметила, что сейчас россиянам не дает покоя перспектива продвижения Сил обороны на юге, поэтому они усилили использование станций радиоэлектронной борьбы.

"Фактически в каждой нашей сводке есть уничтожение также и станции радиоэлектронной борьбы за сутки, потому что враг пытается глушить наши беспилотники", — сказала она.

На сегодня враг развернул на Левобережье достаточно много пунктов видеонаблюдения и радиолокации. Один из украинских беспилотников смог попасть в разведывательную станцию оккупантов.

Напомним, что на Южном направлении Силы обороны уничтожили российской техники на 100 миллионов долларов, попав из HIMАRS по вражескому дивизиону ЗРК С-300.

Ранее сообщалось, что под Бахмутом Силы обороны уничтожили роту российских ультрас — сторонников ЦСКА и три вражеских танка "Прорыв" Т-90М.