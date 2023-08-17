Обстрелы продолжатся: разведка Британии рассказала, сможет ли Украина пройти отопительный сезон

По мнению аналитиков, Украине, учитывая условия военного времени, удалось сформировать запасы топлива для работы тепловых электростанций в зимний период.

Министерство обороны Великобритании 17 августа сообщило, что Российская Федерация этой зимой, вероятно, продолжит наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Однако Украина доказала способность пройти сложный период.

При этом Украина, невзирая на военное давление, наращивает запасы топлива для прохождения приближающегося зимнего периода. Эти усилия, скорее всего, увенчаются успехом, отмечается в сводке.

Специалисты британской разведки считают, что Украине удалось эффективно мобилизовать свой горнодобывающий сектор для поддержания производства и обеспечить непрерывную поставку угля для тепловых электростанций. Сформированный дополнительный резерв угля и существующие запасы газа, а также квалифицированные специалисты, позволят обеспечить работу ТЭС в зимний период.

"Несмотря на то, что нападения России на энергетическую инфраструктуру Украины, вероятно, продолжатся этой зимой, Украина прошлой зимой продемонстрировала, что у нее есть квалифицированная рабочая сила и опыт, необходимые для эксплуатации и обслуживания энергосистем даже в условиях военного времени", — отметили в Минобороны Великобритании.

Напомним, 3 августа в Укрэнерго заявили, что обеспечить генераторами всю критическую инфраструктуру невозможно.

Кроме этого, 27 июля сообщалось, что экономисты прогнозируют взлет цен на генераторы, свечи и аккумуляторы. Зимние блэкауты в украинских городах неизбежны, даже если Россия не применит массированные ракетные удары.