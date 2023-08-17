"Ситуация страшная": полковник ВС РФ жалуется на огромные потери от кассетных боеприпасов

По словам российского топофицера Петра Шувалова, потери россиян в ВСУ составляют 7 к 1, и это соотношение со временем будет только расти.

Российские оккупанты несут на фронте огромные потери в результате использования Силами обороны кассетных боеприпасов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал полковник ВС РФ Петр Шувалов.

Он сообщил, что недавно к оккупантам "прилетело" в районе Токмака и посекло грузовую технику и водителей. В МО РФ взамен решили не распространять эту информацию, чтобы украинская сторона не ответила тем, что прилет произошел по законному военному объекту ВС РФ.

"Нам надо было бросить все силы на то, чтобы заблокировать поставки кассетных боеприпасов в Украину: заявить, что мы таких не будем использовать, растормаживать европейцев, у которых кассетники запрещены. Шанс был. Но нас взяли на слабо, мы радостно повелись и заявили, что у нас этих кассетников — просто свалки вместо складов", — жалуется оккупант.

Он добавил, что на передовой россияне очень страдают от кассетных боеприпасов, которыми по ним целят Силы обороны, в частности, из-за проблем с медициной в ВС РФ. Как результат, на передовой гибнут сотни россиян.

"Противник научился обрезать артой пути подхода подкрепления или отхода сил, а окопы от кассетников не спасают. Бинтиком-жгутиком уже не спасешься, после кассетника нужна основательная медицинская помощь, если уже выжил. В окопах образуется жуткая каша из живых и умирающих, которым порой невозможно помочь", — рассказывает полковник.

Шувалов рассуждает, что в этой ситуации нужна контрбатарейная борьба, но ее нет.

"Нужно многое, но в первую очередь — надо наконец признать проблему и начать ее решать, а не разбрасываться словами, что "мы вам сейчас да как врежем, да как вмажем. Ситуация с кассетниками страшная, а самое неприятное — мы пытаемся замолчать проблему, когда нам нужно решение. На словах мы уже напугали, теперь давайте переходить к делу", — написал он.

Ранее Петр Шувалов у себя в телеграм хвастался, что Россия имеет огромные запасы кассетных боеприпасов, но нет носителей, из-за чего возникают проблемы.

"Паритет потерь от применения обеими сторонами кассетных боеприпасов. Я не хочу радовать врага приведением точных данных с привязкой к разным участкам фронта, но пока что соотношение "кассетной войны" идет в интервале между 1:4 до 1:7. И это — не в нашу пользу. С учетом того, что выбивается и техника, соотношение будет расти в еще более плохую для нас сторону нарастающим образом", — писал Шувалов.

Напомним, что Киев отчитался перед США о применении кассетных боеприпасов. Кассетные снаряды особенно помогают в контексте наступательных действий против больших скоплений живой силы и техники противника.

8 августа WSJ писал о том, что использование во время военных действий кассетных боеприпасов, предоставленных США, дало новый импульс украинскому контрнаступлению, после нескольких недель медленного прогресса.