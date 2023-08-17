ВС РФ контратакуют и пытаются вернуть утраченные позиции в Урожайном, — полковник НГУ

Украинские защитники, отражая атаки россиян, провели зачистку населенного пункта и разминирование территории.

В районе Урожайного российские оккупанты принялись штурмовать подразделения украинских защитников, пытаясь вернуть утраченные позиции. Контратаки россиян на этом участке фронта не имеют успеха. Об этом во время брифинга в Military Media Center 17 августа сообщил и.о. директора департамента планирования применения ГУ НГУ полковник Николай Уршалович.

По его словам, подразделения Национальной гварии Украины обеспечили поддержку штурмовых действий ВСУ во время освобождения Урожайного в Донецкой области.

"Сейчас подразделения НГУ закрепились на достигнутых рубежах и отражают контратаки штурмовых групп противника, которые пытаются вернуть утраченное положение. Также нацгвардейцы провели зачистку и разминирование территории населенного пункта", — сказал Уршалович.

Он добавил, что на Мелитопольском направлении подразделения бригад "Гвардии наступления" "Спартан" и "Красная калина" продолжили развивать успех в составе ударных группировок Сил обороны Украины.

Николай Уршалович также сообщил, что за неделю разведчики НГУ обнаружили 342 цели противника, среди них 51 наблюдательный пункт, 117 расчетов БпЛА и 174 средства радиоэлектронной разведки.

Напомним, что ВСУ продвинулись на юг от Урожайного и наступают под Бахмутом, а ВС РФ попытались наступать в районах Авдеевки и Марьинки.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины на Херсонщине уничтожили 3 вражеские лодки, а также пункт управления беспилотниками.