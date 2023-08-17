В ГУР оценили вероятность восстановления Россией ракетного потенциала (видео)

Оккупанты фактически использовали накопленный ракетный потенциал, но украинцев призвали быть готовыми к атакам.

Россия пока не способна восстановить ракетный потенциал, который у нее был до масштабного вторжения на территорию Украины, но угроза ударов не исчезнет пока продолжаются боевые действия. Об этом Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Минобороны, сообщил в эфире телемарафона.

Он ответил на вопрос, способен ли враг выпускать по 80 ракет и более, как было в октябре 2022 года. По его словам, оккупанты фактически использовали накопленный ракетный потенциал, а были периоды, когда враг выпускал по 120 ракет одновременно.

"И восстановить тот запас, который у них был, они пока возможности не имеют", — сказал Юсов.

Представитель ГУР добавил, что фактически все, что производит страна-агрессор, она сразу выпускает по городам Украины. Оккупанты и в дальнейшем атакуют гражданскую инфраструктуру крылатыми, баллистическими и аэробаллистическими ракетами, а также дронами-камикадзе.

По его словам, пока идет война, Россия и в дальнейшем будет стремиться реализовать захватнические планы. Террористическая угроза пока не исчезла, поэтому граждане должны быть готовы к любым ситуациям.

"Угроза сохраняется, пока продолжается агрессивная война убийцы Путина против Украины", — пояснил Юсов.

Напомним, в конце июля в ОК "Юг" заявили, что РФ "вошла в стадию безумного терроризма", а ракетные обстрелы украинских населенных пунктов будут продолжаться. По словам пресс-секретаря Натальи Гуменюк, российские атаки будут продолжаться. Враг обстрелял Очаковское направление потому, что через Днепро-Бугский лиман планировалось в зерновой инициативе привлечь николаевские порты. Российские захватчики такими действиями решили сорвать планы и применили соответствующее ракетное оружие.