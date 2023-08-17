С конвейера — на поле боя: эксперты рассказали о снарядах, которые продолжает выпускать РФ, — СМИ

Снаряды, которые выпускает российская промышленность, иногда не взрываются и не попадают в цель. Однако конвейеры не останавливают, используя старые компоненты и западную электронику, которая обходными путями попадает в Россию.

ВС РФ обстреливает Украину ракетами, которые только что сошли с конвейера. При этом использует западные компоненты в обход санкций США, ЕС и других членов антипутинской коалиции. Об определенных особенностях выпуска новых ракет рассказало издание Bloomberg.

Издание ссылается на результаты исследования, которое провели аналитики проекта StateWatch. В частности, изучались обломки снарядов, которыми Россия обстреливала Сумскую область.

Ракета, которую в июне обнаружили на Сумщине — от РСЗО "Торнадо-С". Она выпущена 19 мая 2023 года, однако некоторые части старые — срок годности истекал 12 сентября 2023 года. Кроме того, внутри нашли западную электронику компаний Intel, Altera Corp., Analog Devices Inc. Также увидели, что компоненты паялись вручную.

Исследовали ракету благодаря тому, что она не взорвалась — просто распалась на части от удара.

Ракета РСЗО "Торнадо-С" ВС РФ — обломки с Сумщины Фото: StateWatch Ракета РСЗО "Торнадо-С" ВС РФ — электроника Фото: StateWatch

По словам экспертов, "свежесть" ракеты свидетельствует о том, что Россия и дальше способна выпускать новые снаряды. Необходимую электронику она получает либо в обход санкций (через Турцию, Арабские Эмираты и т.д.), либо достает из бытовых приборов, либо запасла до вторжения в Украину. Ученый из Великобритании Сидарт Каушал объяснил, что Кремль приспособился к новым обстоятельствам: "Использование нетрадиционных запчастей, несомненно, засвидетельствовало факт, что россиянам приходится адаптироваться к сбоям в своих цепях поставок".

То, что новенький снаряд не разорвался, говорит о стандартах качества на производстве — они снизились. Эксперты предполагают, что это может быть следствием дефицита боеприпасов: нужно быстро пополнить запасы, которые идут на фронт и сразу используются.

Впрочем, издание приводит комментарий анонимного представителя разведки. Разведчик предположил, что может быть и другое объяснение плохого качества новых снарядов — требования и раньше были низкие: "Российский подход к стандартам был менее строгим даже без давления войны".

Сколько ракет и снарядов есть у РФ: есть ли дефицит

Эксперты подытожили, что Россия продолжает выпускать новые снаряды, но они неточные и некачественные — летят не туда, куда нужно, и после этого еще и не взрываются.

Кроме того, новых снарядов, которые выпускает российский военпром, все равно не хватает для ведения боев в Украине. Об этом свидетельствует визит министра обороны Сергея Шойгу в Северную Корею: предполагали, что он договаривался о поставках снарядов.

С другой стороны, российские чиновники отчитываются президенту РФ Владимиру Путину о наращивании выпуска военной техники. Например, будто бы вдвое увеличили выпуск вертолетов: в 2021 году их выпустили 134 шт., а в 2022 году — 296 шт. Об этом заявил руководитель "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с главой Кремля 7 августа.

Напоминаем, в Офисе президента подготовили отчет о санкциях, наложенных на производителей российского дрона "Ланцет". В отчете указано, что никаких ограничений не наложено на 9 компаний и 15 физических лиц.

Тем временем в производстве новых кораблей у России не все хорошо. Военный эксперт ВМС ВСУ рассказал, что в Крыму два года стоит новый корабль, который россияне никак не соберутся испытать в качестве носителя ракет "Калибр". Вследствие этого Черноморский флот РФ теряет суда и пополнить их неоткуда.