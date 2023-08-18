Превозносят агрессию: РФ запустит информкампанию в оккупации, — разведка Британии

По данным аналитиков, целью РФ является создание прокремлевского информационного пространства в оккупированных регионах для размывания украинской национальной идентичности.

По словам британской разведки, Россия хочет создать на захваченных территориях Украины собственное информационное пространство. Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 18 августа.

Разведка напоминает, как 15 августа заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко приехал в Донецк, чтобы посетить школы и проверить их интеграцию в российскую систему образования.

В Запорожской области оккупационная администрация получила указания из России о введении новых стандартов аккредитации учебных заведений.

Кроме того, в оккупированных регионах находят работу журналисты из РФ.

С 1 сентября в школах оккупированных регионов Украины, а также в российских учебных заведениях появится новый учебник по истории России, где превозносят агрессию против Украины, которую в РФ называют "специальной военной операцией". Также в этих учебниках Украину описывают как ультратеррористическое государство.

"Целью России является создание прокремлевского информационного пространства в оккупированных регионах для размывания украинской национальной идентичности", — добавляют в сообщении.

РФ создает информпространство на ВОТ

Напомним, 14 августа в ISW сообщили, что российские войска продвинулись к Купянску. Они якобы находятся в 5 километрах от города.