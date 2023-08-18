Спецслужбы РФ готовятся к проведению "выборов" на оккупированных регионах Украины, – ГУР
Оставшихся во временной оккупации граждан призвали передавать разведке любую информацию о расположении российских военнослужащих.
На временно оккупированных территориях Украины российские спецслужбы готовятся к проведению псевдовыборов. Об этом сообщает Главное управление разведки в Telegram.
Кремлевский режим планирует имитацию проведения фейковых выборов. Мероприятия готовятся в сентябре 2023 года.
Главная цель – попытка легитимизировать оккупацию и военные преступления, совершенные русскими захватчиками. Все причастные к незаконному процессу будут отвечать в соответствии с законодательством Украины и нормами международного права.
В ведомстве подчеркнули, что гражданам на временно оккупированных территориях следует передавать любую информацию о таких действиях в ГУР. Соответствующие так называемые выборы – это попытка легитимизировать оккупацию и военные преступления, которые совершают российские захватчики.
Кроме того, в ГУР призвали передавать данные, которые помогут уничтожать оккупантов. В частности, нужна информация о:
- местоположении, хранении и ремонта военной техники;
- местах хранения и расположения средств ПВО;
- составах со снарядами и горюче-смазочными материалами;
- пунктах дислокации, адресов проживания личного и руководящего состава оккупационных войск;
- местах размещения средств РЭР и РЭБ (характерный признак: антенны и локаторы);
- штабах и пунктах управления оккупационными войсками.
Напомним, в августе мэр Мелитополя описал, как будут проходить "выборы" российских кафиров. Он убежден, что захватчики применят угрозы и оружие, поскольку стремятся получить соответствующие результаты псевдовыборов на ВТО. Он рассказал, что вблизи линии фронта "выборы" пройдут досрочно.