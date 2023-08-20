Сгоревшие машины и раненые люди: ВС РФ ударили по Купянску (фото)

По меньшей мере 11 мирных жителей получили ранения и семь из них госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.

Российские военные с помощью артиллерии обстреляли город Купянск (Харьковская область) из-за чего тяжелые ранения получили люди. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем официальном Telegram-канале в субботу, 20 августа.

По его словам, российские оккупанты после 14:00 нанесли несколько ударов артиллерией прямо по центральной части города. Пламя охватило пять автомобилей местных жителей, а взрывы повредили отделение "Новой почты". Из-за атаки ранения получили мирные жители — сейчас 10 из них госпитализированы в ближайшее медучреждение. Семь пациентов по состоянию на сейчас в тяжелом состоянии, три человека — в среднем. Одному пострадавшему медики оказали помощь на месте.

"Это настоящий террор мирного населения, за который оккупанты должны нести жесткую ответственность", — написал Синегубов.

В свою очередь сотрудники ГСЧС сообщили о том, что пожар удалось ликвидировать уже в 14:25. Однако для этого понадобилось девять пожарников и две спецмашины для тушения огня.

Напомним, ночью 15 августа ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине, применив более 20 крылатых ракет воздушного и морского базирования. В результате прилета вражеских снарядов есть жертвы и разрушения как гражданской, так и промышленной инфраструктуры.

А ночью 14 августа Вооруженные силы Российской Федерации трижды атаковали Одесскую область. Во время массированных атак россияне выпустили в направлении региона 15 Shahed и 8 крылатых ракет морского базирования. Обломками повреждены супермаркет и общежитие одного из учебных заведений.