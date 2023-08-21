Мобилизация в Украине: юрист назвала условия для потери студентами отсрочки

Студенты дневной или дуальной форм получения образования не могут быть призваны на военную службу во время мобилизации. Но подобная норма не распространяется на студентов-заочников.

Отсрочка от мобилизации в Украине предоставляется студентам во время учебы. Об этом рассказала адвокат Мария Левченко в Telegram.

Она отметила, что студент теряет отсрочку при условии, если самостоятельно намерен стать добровольцем. Тогда он пишет заявление в ТЦК и СП. Также есть возможность напрямую обратиться в воинскую часть и ему подписывают этот рапорт.

Воинская часть впоследствии направляет без дополнительного заявления самого студента ТЦК в вуз заявление информацию о его зачислении на военную службу. Такой студент получит академический отпуск.

"Есть и процедура, когда сам студент сообщает учебное заведение, что он пошел по мобилизации и служит", — добавила Левченко.

Нормы законодательства регулируют вопросы получения образования, в частности это касается профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования. Ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования не могут быть призваны на военную службу по мобилизации.

Все же такое правило не касается студентов-заочников. Также известно, что совершеннолетние студенты иностранных высших учебных заведений, которые приедут в Украину, потом не смогут пересечь границу, если они являются военнообязанными.

Фокус 15 августа сообщал, кто из военнообязанных имеет право служить недалеко от дома. Есть особые категории граждан, которые могут не отправиться на передовую или на службу в другие области. У них есть право служить по месту жительства, поскольку нормы законодательства запрещают отправлять всех этих граждан на службу в другие города или на фронт.