"Осколок попал в сердце": рассказ матери, которая потеряла 6-летнюю дочь из-за обстрела Чернигова

Девочка играла на сцене с другими детьми, когда ударила российская ракета. Она получила осколочное ранение и через несколько часов умерла в больнице.

19 августа Ольга Голинская приехала в гости к родному брату в Чернигов. Родственники встретили их с поезда, и они все вместе решили прогуляться по центру города. Именно туда попала вражеская ракета, и 6-летняя Софийка получила смертельное ранение. Как это произошло, Ольга Голинская рассказала "Суспільному".

"Мы только пришли к площади, у меня подруга была тоже с двумя детками — две девочки-близнецы. Мы просто стояли возле сцены играли. Это же дети. Девочки залезли на сцену, я не знаю, это даже полминуты. Это нельзя передать, что мы видели. И просто стоял возле меня ребенок, на сцене, он просто упал и из него начало литься очень много крови в области животика". — рассказала Ольга.

В результате удара ногу женщины придавила плита, и она начала звать на помощь и спрашивать, что с ее дочерью.

"Я кричала, как она там, что с моим ребенком? Мне надо к ребенку. Его мне перенесли на травку, за стенд, мне не видно было", — рассказывает женщина.

По ее словам, возле места ракетного удара остановилось гражданское авто, и они попросили водителя довезти их до больницы, не дожидаясь скорой, чтобы не терять время.

"Она не реагировала". Так она дышала, у нее были открытые глаза, были еще теплые руки", — говорит Ольга.

Софию доставили в Черниговскую областную детскую больницу. Женщина рассказывает, что обломок попал прямо в сердце ее дочери. Через несколько часов врачи сообщили Ольге, что Софийка умерла. Но осознать это мама погибшей пока не может.

"Как я могу осознать? Она у меня одна. Это был смысл моей жизни. Я только ради нее жила. Она должна была идти в первый класс, мы с ней готовились. Она всегда любила путешествовать, я понимаю, что в стране война, но надо же дальше жить. Мы ездили в разные города, навещали подруг, знакомых, гостей", — говорит женщина.

Она добавляет, что перед тем, как поехать в Чернигов, изучала ситуацию и считала город сравнительно безопасным.

"Я понятия не имела, что в Чернигове такое может происходить, насколько мне известно, все было спокойно. Потом, когда уже сообщили, что моего ребенка нет, я уже узнала, что здесь была какая-то выставка. У нас не была цель прийти на выставку, мы хотели встретиться с подругой, поиграть с детками, пройтись по парку, выпить кофе, провести хороший летний день. Именно тем людям, кто запустил ракету, я бы их душила, и чтобы их рвало просто на куски", — говорит Ольга.

Напомним, 19 августа ВС РФ ударили по центру Чернигова ракетой, которая попала в Драматический театр им. Шевченко, на территории которого проходила выставка дронов. По данным председателя Черниговской ОГА Вячеслава Чауса, враг мог использовать баллистическую ракету "Искандер". 20 августа стало известно, что количество пострадавших из-за ракетного удара по Чернигову возросло до 148 человек.

19 августа, в МВД раскрыли детали удара по центру Чернигова. По словам главы МВД Игоря Клименко, утром в городе было людно. Большинство пострадавших находились за пределами драмтеатра, куда попала вражеская ракета. Те, кто были в здании, спустились в укрытие.