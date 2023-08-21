Мобилизация осенью 2023 года: кого будут призывать в ВСУ с 1 сентября

Отсрочку от мобилизации могут предоставить тем, у кого в семье больше нет других лиц, способных помочь человеку с инвалидностью. В ВСУ военные срочной службы могут мобилизоваться на добровольных началах.

Мобилизация в Украине с 1 сентября и в дальнейшем будет продолжаться, поэтому граждане будут получать повестки, а в некоторых случаях — отсрочки. Верховная Рада приняла закон № 9342, сужающий перечень лиц, которые смогут избежать призыва в ряды ВСУ.

В законе говорится о том, что не подлежат действию общей мобилизации в Украине военнообязанные, которые имеют жену или мужа из числа лиц с инвалидностью. Также это касается тех, у кого есть родители жены (мужа) с инвалидностью I или II группы. Отсрочка предоставляется в том случае, если такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных согласно норм законодательства могут их содержать.

Согласно этим нормам отсрочку могут предоставить лишь тем, у кого в семье больше нет других лиц, способных помочь человеку с инвалидностью. В ВСУ военные срочной службы могут мобилизоваться добровольно. В категорию мобилизованных имеют право перевестись срочники.

Кто может получить повестку в сентябре известно, ведь правительство не вносило изменений или поправок в соответствующее законодательство. Призвать на военную службу могут:

годных и ограниченно годных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет;

женщин, пригодных по состоянию здоровья (по собственному желанию);

мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, если они проходили срочную службу или проходят военную службу в запасе или резерве;

призывников от 18 до 27 лет, которые не проходили срочную службу (подписывают контракт с ВСУ);

граждан других государств, которые выразили желание защищать Украину;

снятых и исключенных мужчин с воинского учета, которые признаны ВВК годными или ограниченно годными во время действия военного положения в Украине;

лиц с инвалидностью и тех граждан, которые получили право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам (добровольно и служба проходит по месту жительства).

Напомним, 21 августа юрист назвала условия для потери студентами отсрочки. Освобождение от мобилизации не распространяется на студентов-заочников.