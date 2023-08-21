Противник превосходил в 4 раза, а мы все остались живы, — бойцы ВСУ о бое за село Надия

Оккупанты заходили группой, украинские защитники подпустили их на 15-20 метров и встретили огнем. Первым они ликвидировали командира вражеской ДРГ.

С начала июля ВС РФ начали искать слабые места ВСУ в обороне по всей линии соприкосновения в почти 100 км на Харьковско-Лиманском направлении. Оккупанты стянули сюда значительную группировку и смогли достичь определенных успехов в районе Сватово. Здесь были оккупированы села Сергеевка, Новоегоровка и Надия. Впрочем, дальше ВС РФ продвинуться не смогли, а кое-где даже отступили. Бойцы 68-й отдельной егерской бригады ВСУ смогли вернуть под украинский контроль большую часть села Новоегоровка и село Надежда. Они закрепились на позициях и смогли отодвинуть линию фронта почти до отметки, откуда произошел прорыв. Как проходила операция, проекту Радио Свобода "Донбасс.Реалии" рассказали ее участники.

По словам бойцов, они не имели достаточно времени, чтобы тщательно изучить местность, поэтому действовали по ситуации. Село Надия в то время было расположено в так называемой "серой зоне". ВСУ там не было, а по сообщению украинской аэроразведки, движение противника тоже замечено не было.

"Было решено не терять времени, сразу заходить маленькими группами. Сначала 24-го числа мы завели маленькую группу с левой стороны Надии. Ребята закрепились в посадке ниже села. На следующий день зашла группа, которая закрепилась непосредственно в населенном пункте. На высоте. К вечеру ребята начали зарываться", — рассказывает военнослужащий 68-й отдельной егерской бригады Роман.

Военнослужащий 68-й отдельной егерской бригады Роман

Боец Тарас добавляет, что с вечера они с командиром обсуждали планы по обследованию местности, которую захватили их собратья, чтобы лучше выбрать огневые точки, установить пулеметы и рассмотреть местность.

"Когда мы зашли — даже нормально осмотреться не успели. Полетела сигнальная ракета. И мы притихли. Подумали — О! сейчас начнется обстрел. Обычно, так оно и происходит. Но этого не произошло", — говорит Тарас.

Военнослужащий 68-й отдельной егерской бригады Тарас

Бойцы без происшествий дошли до позиций собратьев, и вдруг услышали включенную рацию россиян. Они притихли, чтобы убедиться, что это именно ДРГ, а когда увидели красный скотч на одежде, то все сомнения окончательно исчезли. Бойцы приготовились к бою.

"Россиянин появился внезапно. Смотрит на меня — я смотрю на него. Я даже не успел снять автомат с предохранителя. Но ребята его отработали", — говорит Назар, военнослужащий той же бригады.

Военнослужащий 68-й отдельной егерской бригады Назар

Бойцы говорят, что их присутствие на этом участке стало для россиян неожиданностью, хотя они предварительно проводили аэроразведку. Оккупанты заходили группой, их подпустили на 15-20 метров и встретили огнем. Первым украинские защитники ликвидировали командира ДРГ, а его подчиненные отступили.

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У старшего группы украинские бойцы нашли две рации, поэтому подслушивали и знали обо всех вражеских планах.

"Они заходили с другой стороны, но все это мы слышали по их рации, и поэтому были готовы. Встретили их уже пулеметом, выстрелами гранат из подствольников. Они были в шоке. Передавали на свой штаб, что они еще такого сопротивления не встречали. Они были очень удивлены и получили приказ оттягиваться на точку эвакуации", — объясняет Назар.

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После неудачного штурма оккупанты попытались маневрировать и обойти бойцов ВСУ с флангов, но те поделились между собой и смогли контролировать ситуацию. Также украинские бойцы связались со своей аэроразведкой и попросили поднять в небо дрон, который скорректировал артиллерию. По противнику отработали два танка, а российская техника, которая пришла на помощь, также была уничтожена.

"Сколько было противника, конечно, мы не знаем, но он точно превосходил нас в три-четыре раза. В частности, по интенсивности огня. Их было намного больше. И мне очень удивительно что все наши остались живы. Но было очень тяжело", — говорят бойцы.

После этого, чтобы оккупанты дальше не могли зайти в село Надежда, бойцы 68-й отдельной егерской бригады ВСУ приняли решение продвигаться вперед дополнительными группами.

26 июля они закрепились на опушке леса, что дало им возможность контролировать ситуацию вокруг села. Надия фактически была взята в кольцо.

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