"Взвешенно относимся": Китай отрицает поставку России компонентов для производства оружия

По данным МИД КНР, подходы и практики Пекина в этом вопросе являются последовательными и прозрачными, поэтому китайская сторона отрицает всяческие связи с Москвой в вопросе поставок оружия.

Министерство иностранных дел Китая опровергает информацию о поставках китайских компонентов и деталей для производства вооружения, которое используется РФ в войне против Украины. Об этом заявил спикер МИД Китая Ван Вэньбин, передает "Укринформ".

"Китай всегда взвешенно и ответственно относится к экспорту товаров военного назначения", — сказал Вэньбин.

Согласно заявлению представителя министерства иностранных дел Китая, подходы и политика Китая в этом вопросе характеризуются последовательностью и открытостью. Поэтому Китай относит подобные сообщения к "злонамеренной деятельности отдельных СМИ" и выступает против необоснованных обвинений.

"Что касается украинского вопроса, Китай последовательно продвигает мирные переговоры и будет продолжать играть конструктивную роль в ослаблении напряженности", — отметил спикер МИД.

Напомним, что 19 августа в The Telegraph заявили, что с начала полномасштабной войны в Украине Китай передал Российской Федерации тысячи грузов, которые можно использовать в военных целях. Расследование издания показало, что Пекин помогает вооружать ВС РФ, предоставляя стране-агрессору вертолеты, беспилотники, оптические прицелы и металлы, применяемые оборонной промышленностью.

А верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью от 19 августа отметил, что Россия не является реальным геополитическим игроком, в отличие от Китая.