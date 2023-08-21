ВСУ вытеснили россиян с опорников в районе Вербового на Запорожье, — Рогов

По словам коллаборанта, Силы обороны Украины продвинулись на юго-восток от Роботино, из-за чего оккупанты на отдельных участках вынуждены были отойти.

На Запорожском направлении продолжаются ожесточенные бои в районе Роботино. Вблизи Вербового оккупанты оставили несколько опорных пунктов. Об этом сообщил представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он проинформировал, что ВСУ атакуют позиции россиян вблизи Роботино.

"С целью сохранения жизней наших бойцов было принято решение оставить несколько наших опорников в районе населенного пункта Вербово. В северной и центральной части Роботино продолжаются тяжелые кровопролитные бои сверхвысокой интенсивности", — написал он.

Карта боев в районе Роботино Deepstate

В Минобороны ВСУ 21 августа заявили об успехах Сил обороны в Запорожской области.

"Наши подразделения имели успех в направлении юго-восточнее Роботино и южнее Малой Токмачки Запорожской области. Враг пытался вернуть утраченные положения восточнее Роботино, но безуспешно. В Роботино сейчас продолжается плановая боевая работа", — сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Напомним, что на южном направлении ВСУ выбили оккупантов с их позиций и обнаружили там тела замученных и повешенных российских солдат.

Ранее сообщалось, что на Харьковско-Лиманском направлении бойцы 68-й отдельной егерской бригады ВСУ смогли вернуть под украинский контроль село Надежда.