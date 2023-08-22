Войска РФ жалуются на нехватку военной техники и оборудования, — ISW

Оккупанты недовольны тем, что Минобороны России не желает или не может решать проблемы постоянной нехватки оборудования и проблемы с низким моральным духом своих солдат.

Войска России, которые действуют на востоке Украины, не получают достаточного количества техники. Особенно это касается 2-й и 20-й общевойсковых армий. Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW) в отчете.

Российские командиры регулярно наказывают военнослужащих, которые не выпускают свои транспортные средства на задания. По информации аналитиков, российские военнослужащие чувствуют, что они "воюют" со своими командирами. На южном направлении оккупационные подразделения жалуются, что власти РФ не обеспечивают их всем необходимым в первую очередь катерами.

Российским силам, как говорится в заметке, также не хватает адекватных контрбатарейных возможностей, особенно после увольнения генерал-майора Ивана Попова в начале июля командующего 58 общевойсковой армии. По информации аналитиков ISW, российские захватчики постоянно жалуются на то, что Минобороны России не желает или не может решить проблемы постоянной нехватки оборудования и проблемы с низким моральным духом своих солдат.

В отчете американских аналитиков говорится о том, что ВСУ за период 20 и 21 августа достигли тактически важных успехов в районе Роботино в Запорожской области. Украинские войска и в дальнейшем осуществляют наступательные операции.

Указано также и о том, что Минобороны России решило создать новые военные формирования. Боеспособные части, которые пытаются удержать левобережную Херсонскую область, могли перебрасываться на важнейшие участки фронта.

Напомним, в ISW 22 августа заявили, что Силы обороны достигли тактических успехов в Роботино. Аналитики заявили, что украинские войска смогли взять под контроль некоторые позиции, которые расположены на передовой линии обороны российских войск.