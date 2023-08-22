Вернули 20 позиций и вышли на рубежи прошлого года: бойцы ВСУ о боях на Донецком направлении

Российские оккупанты держат жесткую оборону и не готовы сдаваться, тем не менее, на этом участке фронта у ВСУ есть определенные успехи, говорит комбриг 59-й бригады.

Бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка участвовали в обороне Николаева, контрнаступлении на Херсонщине, а сейчас воюют на Донецком направлении. За неделю им удалось выбить оккупантов с более 20 позиций и выйти на рубежи октября прошлого года. Об этом "Суспільному" рассказал командир бригады, Герой Украины Вадим Сухаревский с позывным "Барсук".

По его словам, сейчас бригада выполняет задачи на Донецком направлении. Бойцы подразделения ведут позиционные бои, чтобы перехватить инициативу у россиян.

"Я назвал бы это активной обороной. Бригада не является на направлении основных усилий ВСУ по возвращению земель, но все подразделения на линии соприкосновения ведут активную оборону. Общая задача — вернуть территорию и выиграть войну", — говорит комбриг.

Позиции бригада в непосредственной близости к Донецку. Есть определенные успехи у бойцов подразделения на этом участке фронта.

"А мы наступаем. Не в полном объеме, но наступаем. За несколько недель бригада вернула более 20 позиций, и мы вышли на рубежи октября прошлого года. Противник проявляет жесткость в обороне, пробует контрнаступать. Мы понимаем, что массовость как в техническом, так и в человеческом плане — это его сильная сторона. Они пока не готовы сдаться. Потому что, во-первых, они нас ненавидят. Во-вторых, пропаганда в "Мокшании" — иначе я их не буду называть, нацелена на то, что якобы победа будет за ними. Они до сих пор не понимают, что мы их все же поломаем", — говорит Сухаревский.

Командир 59-й ОМБр, Герой Украины Вадим Сухаревский Фото: Фото: Суспільне

Справка. Что известно о Вадиме Сухаревском

В историю войны Сухаревский вошел как офицер, который в апреле 2014 года отдал приказ открыть огонь по боевикам Игоря Гиркина под Славянском. Лозунг Сухаревского: "Видишь врага — еб*ш", стал народным: его используют в песнях, наносят на шевроны.

Напомним, что на одном из направлений фронта ВС РФ временно не смогут проводить минирование украинской территории. ВСУ оставили их запасов мин, попав в них с дрона гранатой.

Ранее сообщалось, что украинские защитники добились тактически значимого продвижения в западной части Запорожской области. Оно продолжается в направлении Мелитополя.