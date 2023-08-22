ВС РФ сбежали с позиций на Запорожье и отказались идти в наступление в Донецкой области, — АТЕШ

У российских оккупантов снизился моральный дух в подразделениях, из-за чего участились случаи дезертирства, сообщает украинское подполье.

Российские оккупанты в Запорожской области сбежали с позиций после нескольких обстрелов. Также в Донецкой области в районе Старомайорского подразделение россиян отказалось идти на штурм. Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Так, по информации партизан, на двух участках фронта оккупанты не захотели идти в бой и становиться "пушечным мясом".

20 августа 2023 года бойцы одной из рот 247-го десантно-штурмового полка отказались выполнять приказ и идти на штурм позиций ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское в Донецкой области. Из-за этого командира роты задержали и доставили в оккупированный Мариуполь.

На Запорожском направлении в районе Вербового неподалеку Работино 177-й полк морской пехоты оставил свои позиции после нескольких небольших обстрелов. По делу о дезертирстве было возбуждено уголовное дело.

Между тем оккупационные власти назвали это отступлением. Представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов до этого заявлял, что ВС РФ получили приказ отступить в Вербовом.

"С целью сохранения жизней наших бойцов было принято решение оставить несколько наших опорников в районе населенного пункта Вербово. В северной и центральной части Работино продолжаются тяжелые кровопролитные бои сверхвысокой интенсивности", — писал он 21 августа.

Напомним, что на Херсонщине полицейские и теробороновцы "поймали" минометчиков ВС РФ. Они обнаружили их позиции и уничтожили ударным дроном.

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили склад противотанковых мин ВС РФ. В перехваченных разговорах детонацию мин захватчики назвали "маленьким ядерным взрывом".