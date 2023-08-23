Упадок и руина: как выглядит Саваслейка, с которой взлетают российские МиГ-31К (фото)

В российской деревне разрушен почти каждый второй дом, а инфраструктура в населенном пункте не развивается.

Оккупанты регулярно поднимают с аэродрома Саваслейка самолеты МиГ-31К с "Кинжалами". В Google Maps можно увидеть фото заброшенного российского поселка.

На фотографиях за 2019 год видны традиционные для России ландшафты и форматы застроек. Дома преимущественно в запущенном состоянии. Инфраструктура фактически отсутствует.

Функционирует и магазин, в котором продают продукты и хозяйственные товары. Сооружение не выделяется архитектурными особенностями. Здание мрачное, как и, по сути, сама Саваслейка.

Все же для отвлечения внимания местные власти решили сделать асфальтированные дороги. Это несколько отвлекает взгляды от условия, в которых живут россияне.

Фото Google сделал еще в 2019 году. За последние годы поселок мог еще больше деградировать. Россия вложила огромные средства в войну против Украины, поэтому денег на развитие регионов не выделяли.

Фото: Google

Авиабаза в селе Саваслейка

Деревня Саваслейка расположена в Кулебацком городском округе Нижегородской области. Общее количество жителей составляет около 3 тысячи человек. Оно входит село в муниципальное образование Городской округ город Кулебаки.

Авиабазу построили в 1953 году на юго-западной окраине Саваслейки. Аэродром был центром подготовки авиационного персонала стран Варшавского договора.

Сейчас аэродром функционирует как филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и военных испытаний. С 24 февраля 2022 года российские захватчики используют Саваслейку, чтобы бить с нее ракетами "Кинжал" с ракетоносителей МиГ-31К.

Напомним, 11 августа пуски аэробаллистических Х-47М2 по Киеву, вероятно, осуществлялись из района аэродрома Саваслейка. Обломки ракет, по словам мэра Киева Виталия Кличко, упали на территории детской больницы.