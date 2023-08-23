Попытался атаковать украинские суда: ВСУ попали в самолет РФ в Черном море (видео)

Бойцы ВСУ с катера выпустили ракету, которая повредила российский борт. Он был вынужден сразу же покинуть место происшествия и лететь в направлении ближайшего аэродрома.

В Черном море неподалеку так называемых "вышек Бойко" произошло боевое столкновение российского военного самолета и украинского катера. В результате вражеский самолет получил "по зубам" и вынужден был убежать. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины 23 августа.

На днях российская пропаганда распространила информацию о якобы поражении и затоплении украинского катера в Черном море. На самом деле российская ракета, которая атаковала плавсредство, никуда не попала, упала в воду и продолжила движение на дно, и никакого вреда украинским военным нанесен не был.

В ГУР заявили, что самолет, который совершил попытку атаки, поплатился за дерзость.

"В ответ на попытку атаки украинские военнослужащие нанесли удар по самолету оккупантов. Выпущенная с боевого катера Украины ракета повредила российский борт, который был вынужден сразу же покинуть место происшествия и лететь в направлении ближайшего аэродрома", — рассказали в украинской разведке.

Напомним, что 23 августа ГУР Минобороны подтвердилоспецоперацию по захвату российского вертолета. Его выманили на территорию Харьковской области, а членов экипажа взяли в плен.

Также 23 августа украинская разведка сообщила, что в результате взрывов в Еленовке в Крыму было уничтожено С-400 оккупантов, ракеты к нему и личный состав.