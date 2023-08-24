Взрывы и работа авиации: бойцы ГУР совершили высадку в оккупированном Крыму (фото, видео)

Российские власти пока молчат о событиях на мысе Тарханкут, которые произошли 24 августа. Украинская разведка же не замалчивает ситуацию и объясняет, что военнослужащие провели повторную спецоперацию у Оленевки.

Возле мыса Тарханкут во временно оккупированном Крыму утром 24 августа было шумно. В частности, местные жители слышали взрывы. Также есть информация о бое с участием морских судов и авиации. Об этом говорится в статье в Telegram-канале "Крым. Реалии".

Указывается, что события разворачивались в районе села Маяк около 5 часов утра. Местные жители сообщили порталу, что слышали взрывы. Между тем как анонимные источники в украинской разведке подтвердили, что инцидент действительно произошел. В частности, заявили, что произошел бой между плавсредствами и авиацией.

Представители оккупационных властей Крыма пока не прокомментировали событие. В частности, так называемый "премьер-министр Республики Крым" Сергей Аксенов крайнее сообщение в Telegram-канале опубликовал в 16:00 23 августа. Сообщение касалось "Всемирного дня молодежи", который он надеется посетить в 2024 году в Сочи. Также нет реакции в канале "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева. Впрочем, российская администрация предупредила об "уничтожении боеприпасов", которое состоится согласно графику возле сел Октябрьское, Старый Крым, Глазовка и Фронтовое. Также утверждают, что Крымский мост вновь закрыт. Одна движение было перекрыто всего лишь на 30 мин. около 9-10 часов.

Местные паблики откликнулись на событие. Пишут, что якобы возле Оленевки произошла атака неизвестных на резиновых лодках, которые "обстреляли кемпинг с туристами".

Между тем представитель украинской разведки Андрей Юсов прокомментировал событие на мысе Тарханкут. По его словам, ГУР Минобороны действительно провели повторную спецоперацию возле Еленовки.

"Все задачи выполнены. Есть потери среди личного состава противника, а также среди сил и средств. Информация о количестве потерь уточняется", - заявил он.

Отметим, на мысе Тарханкут возле Оленевки расположено село Маяк, в котором есть несколько военных объектов ВС РФ — их можно увидеть на интерактивной карте "Радио Свобода". В частности, на карте обозначен радиолокационный узел, оборудованный двумя РЛС — РЛК "Небо-М" и РЛС "Каста-2Е2". Кроме того, неподалеку — база 3-го радиотехнического полка, место дислокации комплексов ПВО — БРК "Бастион" и ЗРПК "Панцирь-С1", тренировочный полигон для российской пехоты. Также на берегу обнаружили ряд фортификационных сооружений, предназначенных для защиты от возможных атак ВСУ с моря.

Поселок Маяк в Крыму — военные объекты ВС РФ — Радио Свобода Фото: Радіо Свобода

К северо-востоку от Маяка — село Оленевка. 23 августа именно здесь взлетела в воздух установка ПВО — ЗРК С-400 "Триумф" ВС РФ. Об этом сообщили в ГУР Минобороны, опубликовав соответствующее видео.

Расстояние от поселка Маяк до Оленевки— около 2 км.

Расстояние от Оленевки до Маяка на мысе Тарханкут в Крыму Фото: Google maps

Напоминаем, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Силы обороны могут достать до любой точки в оккупированном Крыму. Также он обратился к жителям полуострова — объяснил, что им нужно делать.

Тем временем Верховная Рада начала готовиться к деоккупации Крыма. В частности, готовят законопроект, которым изменят административное устройство в автономной республике.