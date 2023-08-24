В Крыму неизвестные на лодках из гранатомета обстреляли кемпинг с туристами, — СМИ (карта)

До места, где произошла стрельба, всего примерно 140 километров до Очакова, откуда якобы прибыла украинская группа бойцов. Впоследствии в ГУР подтвердили, что разведчики провели спецоперацию на полуострове.

Вблизи мыса Тарханкут неизвестные остановились в кемпинге Оленевка Village в Черноморском районе, а затем обстреляли его якобы из гранатомета и бросили гранаты. Об этом информирует Telegram-канал Shot.

В сообщении ссылаются на неизвестный источник, который утверждает, что "нарушители" передвигались на лодках. Они как будто открыли огонь по кемпингу, где были люди.

Российские пропагандисты считают, что это могла быть украинская ДРГ. В районе введен план "Крепость".

Очевидцы видели две резиновые лодки недалеко от берега. В них было 10 неизвестных. Один из них стрелял по кемпингу, но якобы было одно попадание. Впоследствии группа исчезла.

В сообщении указано, что до места, где произошла стрельба, всего примерно 140 километров до Очакова, который подконтролен украинским войскам. На скоростной лодке это расстояние можно преодолеть за 3-4 часа. По одной из версий, это могла быть попытка установить украинский флаг во временно оккупированном Крыму ко Дню Независимости Украины.

Фото: Google Maps

Высадка ГУР и бои в Крыму 24 августа

Бойцы ГУР 24 августа могли осуществить высадку на территории Крыма. В Telegram-канале "Крым. Реалии" указывается, что события разворачивались в районе села Маяк около 5 часов утра. Местные жители слышали взрывы. Между тем как анонимные источники в украинской разведке подтвердили, что инцидент действительно произошел. В частности, заявили, что бой был между плавсредствами и авиацией.

Российские власти пока не комментировали ситуацию вблизи мыса Тарханкут. Украинская разведка же не замалчивает ситуацию и объясняет, что военнослужащие провели повторную спецоперацию возле Оленовки.

Напомним, 24 августа глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Силы обороны могут достать до любой точки в оккупированном Крыму. Также он обратился к жителям полуострова — объяснил, что им нужно делать.