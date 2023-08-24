Поражают цели только 30%: Буданов рассказал об эффективности украинских морских дронов в Крыму

Глава украинской разведки считает, что морские дроны — эффективное оружие для сдерживания врага. Хотя с их помощью нельзя наступать, но можно парализовать деятельность флота, что, в конце концов, Украина уже смогла сделать.

Только 30% из запущенных Украиной дронов по территории Крыма из 100% поражают цели — остальные обезвреживает российская ПВО. Несмотря на это, они являются эффективным оружием в войне против РФ. Об этом в интервью проекту "Радио Свобода Крым.Реалии" сказал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Он отказался назвать количество дронов или задач, которые они выполняют, но заверил, что их работа достаточно мощная.

"По понятным причинам, сколько этих дронов, сказать нельзя. Давайте скажем так: это много. Насколько это эффективно работает? Поскольку есть реальные нанесенные потери и цена такого дрона, и цена боевого корабля — несопоставима, можно сказать, что это достаточно эффективный способ. Но, разумеется, 60%, возможно, даже 70% они уничтожают. Это верно. Здесь нечего скрывать. Однако для них проблема — в тех 30%", — сказал он.

Кирилл Буданов рассказал, что бывали случаи, что дрон был уничтожен, но успел выполнить свою задачу.

"Например, история, когда морские скутеры зашли в акваторию бухты Севастополя. Его уничтожили на подходе к фрегату "Адмирал Эссен" в 100 метрах. Но взрывной волной было полностью повреждено радиоэлектронное оборудование корабля, антенны, определенные системы и гидроакустическая система. И ушел фрегат на 3,5 месяца на ремонт. 3,5 месяца простоял в доке", — рассказал глава ГУР.

Он подчеркнул, что морские дроны — это эффективное оружие для сдерживания врага.

"Это — не оружие наступления. Но парализовать деятельность флота, что, в конце концов, в принципе и произошло. Корабли дальше, чем за Севастополь в северном направлении вообще не ходят", — сказал Буданов.

Он отметил, что Украина уже наладила серьезное серийное производство дронов.

Напомним, что разведчики ГУР Минобороны провели спецоперацию по выманиванию российского вертолета на украинскую территорию. Вертолет совершил посадку в Харьковской области. Пилот выжил, а членов экипажа ликвидировали во время бегства. Буданов назвал эту спецоперацию лучшей за время независимой Украины.

Ранее сообщалось, что во время спецоперации в Крыму 24 августа украинские бойцы ликвидировали 30 оккупантов и их технику. Спецподразделения ГУР высадились возле села Маяк, где расположена база 3-го радиотехнического полка радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ