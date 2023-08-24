"Выпали из графика": Буданов признал ошибку относительно своих прогнозов на счет Крыма

Глава ГУР отметил, что прогнозы разведки базируются на фактах, цифрах, ходе событий, на прогнозах по показателям экономики, военных и так далее.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины признал, что ошибся с прогнозами относительно сроков деоккупации Крыма, но заверил, что продвижение есть. Об этом Кирилл Буданов сказал в интервью "Крым.Реалии".

"Да, выпали из графика. Надо признать, что события развиваются медленнее, чем должны быть по всем расчетам. Но есть то, что имеем. Но если посмотреть на Крым и на тот уровень боевых действий, которые происходят на территории полуострова, то вы поймете, что не с чем сравнивать по сравнению с 2022-м, я уже не говорю о периоде с 2014 по 2022 год. То есть мы идем к цели. Да, медленнее, чем хотелось, медленнее, чем рассчитывали, но идем", — сказал Буданов.

Он добавил, что его прогнозы базируются на фактах, цифрах, ходе событий на поле боя.

"Реальность на поле боя оказалась менее интенсивной, чем надеялись на тот момент. То есть мы идем к цели. Да, медленнее, чем хотелось, медленнее, чем рассчитывали, но идем", — сказал Буданов.

Напомним, что глава украинской разведки Кирилл Буданов считает, что морские дроны — эффективное оружие для сдерживания врага, несмотря на то, что из 100% до цели добираются лишь 30%.

Ранее Кирилл Буданов сказал, что операция ГУР по переманиванию российского вертолета — лучшая спецоперация разведки за всю историю независимости Украины.