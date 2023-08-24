Командир на Львовщине продавал бойцам бесплатные продукты и заставлял строить себе виллу (фото)

Магазин военнослужащий открыл прямо на территории части, где брал товар, а руководила торговой точкой его жена.

На Львовщине задержали заместителя командира одной из воинских частей, который заставлял солдат строить ему имение. Также на территории части он открыл подпольный магазин, которым руководила его жена. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Отмечается, что следователи ГБР обнаружили системные злоупотребления заместителя командира.

"С середины июля этого года солдаты, вместо выполнения своих обязанностей по обороне и защите Украины, работали на частном объекте "командира". К ремонтно-строительным работам на своей двухэтажной вилле он привлек 7 военнослужащих", — говорится в сообщении.

Что касается подпольного магазина, то командир продавал там продукты питания, которые часть официально получала от государства бесплатно для обеспечения бойцов части.

"Сейчас состоялись обыски по месту жительства фигуранта. Правоохранители изъяли документацию, и большую сумму денег в разной валюте. Заместителя командира подозревают в злоупотреблении служебным положением (ч. 5 ст. 426-1)", — говорится в сообщении.

За содеянное заместителю командира грозит наказание — лишение свободы на срок до 12 лет.

Напомним, что командир разведвзвода на Днепропетровщине сдал в ломбард рации и квадракоптеры, полученные на подразделение на сумму в полмиллиона гривен.

Ранее сообщалось, что предприниматель из Запорожья продал ВСУ бракованные жилеты на 6 млн грн. Оказалось, что их технические характеристики не соответствовали заявленным, поэтому они опасны для использования в боевых условиях.