По данным пропагандистов, танк Сил обороны Украины якобы целился в село Случевск и расположенные в его районе два автомобильных пропускных пункта.

В России заявили, что в Брянской области был атакован международный пункт пропуска. В нападении традиционно обвинили ВСУ. Об атаке сообщило российское издание Shot.

"ВСУ обстреляли из танка международный пункт пропуска в Брянской области. По нашим данным, атака велась накануне около 9-ти вечера. Из танка выпустили три снаряда калибра 125 мм по селу Случевск (расположено примерно в километре от украинской границы) и еще два — по автомобильному пропускному пункту Погар в том же Погарском районе (150 метров до границы)", — говорится в сообщении.

СМИ сообщает, что в результате "атаки" незначительные повреждения получило здание международного автомобильного пропуска. Жертв и пострадавших нет. В селе тоже обошлось без жертв и разрушений.

Напомним, что в Калужской области в РФ силы ПВО сбили ракету над "гражданским объектом". Россия обвинила Украину, якобы она запустила ракету из улучшенного комплекса С-200. Жертв и разрушений нет.

Ранее сообщалось, что губернатор Белгородской области (Российская Федерация) Вячеслав Гладков заявил, что якобы Вооруженные силы Украины атаковали село Лавы Валуйского городского округа. В результате атаки было выбито четыре окна и посечен фасад одного из домов. Есть погибшие.