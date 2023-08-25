Россия — государство-мафиози: Economist о смерти Пригожина и главарей "Вагнер"

Владимир Путин претендует на то, чтобы быть "царем великой державы", но на самом деле "империя прогнила, как никогда", считают журналисты. Ликвидация Пригожина — еще один шаг к краху.

Гибель главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина является наказанием президента Владимира Путина за его попытку идти на Москву. Путин любит жестокость. Об этом сообщает The Economist.

Если гибель Пригожина окончательно подтвердится, то режим Путина станет сильнее, считают авторы. По крайней мере на время он устранит самую большую непосредственную угрозу своему 23-летнему правлению. Однако инцидент также разоблачает слабость системы, которую построил Владимир Путин. Он претендует на "царя великой державы", но на самом деле "империя прогнила, как никогда". Она держится на лжи, подкупе и репрессиях. Высшая власть России — террор.

23 августа самолет Embraer разбился в Тверской области вскоре после вылета из Москвы. Пригожин и командиры ЧВК "Вагнер" находились в самолете. Владимира Путина не интересовала жестокость Пригожина в Африке, где его наемников обвиняют в преступлениях против человечности. Наоборот, главарь получил новый бизнес и расширенные обязанности, однако все изменилось во время протеста в июне. Войско "вагнеровцев" было в 200 км от Москвы. В издании считают, что российский диктатор был унижен им, а сил подавить его сразу не было.

Поэтому Путин не простил таких действий и даже несмотря на "мировое соглашение", судьба Пригожина была решена. Пока был жив "повар Путина", он оставался источником нестабильности.

Устранение Пригожина также усилит контроль Путина над российской армией, которая явно не смогла остановить мятежников в июне. Между тем два генерала Валерий Герасимов и Сергей Шойгу сохранили лояльность к Путину и сохранили свои должности.

"Смерть господина Пригожина знаменует собой дальнейший распад российского государства. Господин Путин является лучшим примером того, почему бесконечное единоличное правление является таким разрушительным. Чем больше концентрируется власть, тем больше господин Путин и его одержимость, прихоти и обиды становятся лицом самой России" — резюмируют в издании.

Напомним, 25 августа СМИ писали, что деятельности ЧВК "Вагнер" наступил конец, потому что Пригожина невозможно заменить.

Также Washington Post утверждает, что российская элита вынесла урок из смерти Пригожина — перейти дорогу Путину, значит умереть.