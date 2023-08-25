Любое промедление в решениях может закончиться моральным крахом Запада, — Подоляк

По словам советника главы Офиса президента, нельзя откладывать войну на потом, ведь со временем её масштабы и аппетиты станут больше.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк напомнил западным политическим лидерам о том, что каждое их сомнение может закончиться крайне плохо в будущем. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (нынешнее название Twitter, — ред.) 25 августа.

По его словам, любая попытка отложить войну будет обозначает ее возвращение в будущем. Кроме того, ее масштабы могут быть значительно больше, а позиции одной из стороны усугубиться.

"Каждый политический лидер должен помнить: любое промедление и сомнения в решениях сегодня будут стоить вдвое больше в будущем. Любая попытка уйти от вызовов истории, как говорил классик XX века, не приведет ни к чему, кроме войны и позора. Попытка изменить моральным принципам ради #Realpolitik не закончится ничем, кроме морального краха Запада", — говорится в сообщении.

Отдельно Михаил Подоляк добавил, что сейчас есть только один выход из сложившейся ситуации. Это не просто проигрыш президента РФ Владимира Путина и краха его военной компании, а он при этом должен остаться ни с чем.

Напомним, 24 августа Михаил Подоляк вновь раскритиковал идею мирных переговоров с Российской Федерацией. Советник главы ОП убежден, что в таком случае Европа столкнется с большими последствиями и в будущем ей придется тратить намного больше не только на оборону Украины, но и на свою безопасность.

18 августа сообщалось, что Путина можно склонить к переговорам после выхода ВСУ к Мелитополю в Запорожской области. Журналисты издания The Hill отметили, что только успехи Сил обороны могут подготовить Кремль к тому, что нужно реально договариваться.