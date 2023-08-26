"Мое счастье всегда со мной": Буданов приоткрыл подробности семейной жизни

Военачальник признался, что его жена Марианна неразлучна с ним и, хоть не является сотрудницей ГУР, буквально "живет в кабинете" супруга 24/7.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины генерал Кирилл Буданов признался, что его жена Марианна живет сейчас вместе с ним в кабинете. О подробностях своей семейной жизни глава украинской разведки рассказал в большом интервью "Радио Свобода" 26 августа.

Журналистка задала Буданову деликатный вопрос о моментах человеческого счастья, в ответ глава разведки вспомнил о своей супруге.

"Мое счастье всегда со мной, потому что моя жена живет со мной в кабинете. Двадцать четыре на семь. Раньше я шел на работу и возвращался, а сейчас…" — ответил Буданов, при этом уточнил, что его супруга не работает в ГУР.

Также генерал вспомнил о том, как в начале полномасштабного российского вторжения он подарил своей супруге бумажный цветок, так как настоящие цветы купить тогда не смог.

"В то время было не до цветов. Мне так кажется что их особенно и не продавали. Может я ошибаюсь, но я тогда не нашел. Я сделал из стикеров, как в первом классе, такой цветок. Это все что я смог в тот момент", — сказал с улыбкой Буданов.

Ранее генерал Кирилл Буданов заявил, что Силы обороны обязательно освободят Крым от оккупантов, но для этого понадобится проведение наземной операции. Глава ГУР отметил, что другого пути, как возвращение украинских территорий, не существует и война будет продолжаться до полной победы.