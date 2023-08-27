Ликвидировано 14 оккупантов прямо в казарме: россияне жалуются на диверсию в Крыму, — соцсети

Солдаты ВС РФ были зарезаны во время сна в одной из воинских частей неподалеку Евпатории, пишут российские паблики.

В оккупированном Крыму в одной из воинских частей нашли убитыми 14 российских солдат. Об этом пишет телеграм-канал "Кремлевская табакерка" со ссылкой на свои источники в Генштабе ВС РФ и так называемом "правительстве" Крыма.

Инцидент якобы произошел в Евпатории.

"По данным источников, военные были убиты во сне — часть неизвестные диверсанты убили ударами в сердце, части перерезали горло. Как преступники обошли охрану и попали в казарму, никто пока понять не может. Есть основания думать, что новое преступление совершили те же диверсанты, что и в Севастополе. Их поиски ведутся", — говорится в сообщении.

В паблике отмечают, что незадолго до чрезвычайного происшествия под Евпаторией в Крыму состоялся бой с диверсантами, которые высадились на мысе Тарханкут.

"Могли ли часть диверсантов остаться на полуострове и совершить убийство наших военных в казарме, источники точно сказать не могут", — рассуждают админы паблика.

Ранее "Кремлевская табакерка" заявляла, что в Севастополе в ночь на 28 июля было совершено похожее преступление. Тогда в казарме якобы было якобы убито 9 моряков. Они, как и военные под Евпаторией, были ликвидированы во сне.

Оккупанты считают, что россиян в Крыму убивают украинские ДРГ. Согласно еще одной версии, погибшим матросам отомстили за какую-то обиду или конфликт на бытовой почве, но эта версия вызывает у оккупантов сомнения, потому что, мол, "преступники действовали слишком профессионально и хладнокровно".

Все погибшие были родом из разных регионов России. Их тела в режиме секретности отправлены из Севастополя домой — в регионы от Питера до Краснодарского края.

Генштаб ВСУ и Минобороны Украины информацию о работе украинской ДРГ в Евпатории не распространяли.

Напомним, что в ISW отметили успехи ВСУ под Работиным на Запорожье. Силы обороны приближаются ко второй линии российской обороны.