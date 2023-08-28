Пришлось закрыть аэропорты: власти Москвы пожаловались на новую атаку БПЛА (видео)

По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, беспилотник был уничтожен на подлете к Москве и упал в соседних Люберцах. Минобороны РФ традиционно обвинило Украину в "теракте".

На территории Российской Федерации в ночь на 28 августа снова было неспокойно. Аэропорты были вынуждены прекратить свою работу, а мэр Москвы Сергей Собянин пожаловался на атаку БПЛА в своем Telegram-канале.

Речь идет об аэропортах поблизости столицы "Внуково" и "Домодедово", которые некоторое время не принимали и не осуществляли вылеты пассажирских рейсов из-за угрозы удара БПЛА, отмечают росСМИ.

Всего было задержано около 15 рейсов за время, пока сохранялась опасность. Уже ближе к утру аэропорты вновь заработали.

В это же время Сергей Собянин заявил, что российская система ПВО якобы сумела перехватить беспилотник, который двигался в направлении Москвы.

"Сегодня силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Больше подробностей по этому поводу от него не прозвучало.

Российские Telegram-каналы также начали делиться некоторыми кадрами с атаки, которые удалось заснять при помощи камер наблюдения. На них практически ничего не видно, кроме яркой вспышки света посреди ночи.

В Минобороны РФ также уже обвинили в этом Украину.

Стоит отметить, что количество атак БПЛА по Российской Федерации в последнее время лишь увеличивается. К примеру, в ночь на 26 августа мэр российской столицы также сообщал о новой атаке дрона-камикадзе по Московской области, но силам ПВО все якобы удалось уничтожить.

Эта атаку подтвердили в Минобороны РФ и традиционно обвинили в этом Украину. Аэропорты также закрывали на время опасной ситуации.

11 августа в России закрыли воздушное пространство для гражданских судов, объяснив это "безопасностью полетов". Позже в столице прогремел взрыв. Сергей Собянин подтвердил, что вблизи городской набережной упали обломки беспилотника.