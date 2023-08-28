Россия начала самостоятельно собирать "Шахеды" и совершенствует крылатые ракеты, — ГУР

По данным украинской разведки, россияне запланировали во 2 полугодии этого года изготовить 1300 единиц дронов "Герань-2" с использованием комплектующих как иностранного, так и собственного производства.

В ударных дронах-камикадзе, которые Россия недавно выпустила по Украине, обнаружили элементы, которые свидетельствуют о том, что эти БпЛА собирают уже на территории РФ. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий.

"После последних атак "Шахедов" мы обнаружили в них элементы, которые указывают на то, что финальный этап сбора этих БПЛА происходит уже на территории России. Об этом в частности свидетельствует увеличение количества российских деталей в дронах. И кроме того, мы имеем планы агрессора, которыми предусмотрено наращивание производства "Шахедов" на территории РФ", — сказал он.

По словам Скибицкого, ГУР имеет данные, что РФ запланировала изготовить до конца этого полугодия 1300 единиц дронов "Герань-2". Их будут изготавливать как из отечественных так и из иностранных компонентов. Сейчас разведка собирает данные о мощности развернутого в России производства дронов, мест, где их будут производить и устанавливает предприятия, которые поставляют запчасти.

Также в украинской разведке сообщают, что Россия с начала весны смогла нарастить производство ракет.

"Кроме шести "Кинжалов", россияне в целом запланировали произвести в августе 30 баллистических ракет "Искандер-М", 12 крылатых "Искандер-К", 20 "Калибров", около 40 Х-101. Кроме того, они совершенствуют крылатые ракеты Х-22, переработанные образцы имеют новый индекс — Х-32. По нашим данным, россияне могут поставлять не более 10 единиц таких модернизированных ракет ежемесячно", — сказал Вадим Скибицкий.

Напомним, что во время полномасштабной войны Украина наладила производство ракет, дронов и артиллерийских средств натовского образца.

Ранее сообщалось, что украинская крылатая ракета "Нептун" уничтожила радар "Подлет" и пусковую установку С-400 "Триумф" оккупантов.