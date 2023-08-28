"Война это потери": в Раде объяснили вероятность усиления мобилизации (видео)

Представители ТЦК сейчас ищут мужчин с опытом военной службы и со знаниями военного дела.

Мобилизация в Украине и в дальнейшем будет реализовываться в плановом режиме, каких-то дополнительных предпосылок для усиления призыва в Украине пока нет, но война продолжается, поэтому есть потери. Об этом сообщил в эфире телемарафона Федор Вениславский, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Он рассказал, что с первых дней в нашем государстве происходят "абсолютно плановые" мобилизационные мероприятия. По его словам, сейчас Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) вручают повестки тем военнообязанным, военно-учетные специальности которых нужны сейчас на фронте, на передовой линии.

Он отметил, что пока нет никаких предпосылок для того, чтобы возросло количество военнообязанных для мобилизации. Соответственно территориальные центры и в дальнейшем комплектуют воинские подразделения, которые понесли потери.

"Все происходит в том плановом режиме, как происходило с первых дней войны", — пояснил политик.

Он напомнил, что война это потери, ведь есть погибшие и раненые военные. По его словам, потери нужно пополнять.

Нардеп отметил, что сейчас войска Украины пытаются сформировать те резервы, которые обеспечат быстрое продвижение и освобождение всей территории, формируются новые воинские подразделения. Их также необходимо обеспечивать соответствующими военнослужащими.

Напомним, 28 августа стало известно, кто может получить повестку в сентябре. Действие военного положения в Украине продлили уже в восьмой раз, но правительство не вносило изменений или поправок в законодательство по мобилизации.