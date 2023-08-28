На строительство могли потратить 10 млрд рублей, но, как утверждают местные жители, переплата составила значительную сумму. Как следствие, оборонительных сооружений фактически не существует.

Российские войска не смогли построить мощные "пирамиды" вблизи украинской границы в Белгородской области, поскольку украли средства, которые выделялись на инициативу. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Эффективность такой защиты довольно сомнительна. В сообщении говорится о том, что за соответствующее строительство отвечает местный губернатор Вячеслав Гладков. На строительство вроде бы потратили 10 млрд рублей, но, как утверждают местные жители, переплата составила значительную сумму, а именно — более 5 млрд рублей, а эффективность "заграждений" сомнительна.

Это уже не первый случай хищения средств в приграничных с нашим государством областях РФ. В Курской области губернатор построил фейковые оборонительные сооружения. На это якобы потратили 10 млрд руб. Он заявлял, что соответствующие работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны завершены на территории Курской области. Такая деятельность проводилась совместно с Пограничным управлением Курской области и Минобороны РФ. Третья линия обороны должна была быть создана до 5 ноября.

По информации Центра национального сопротивления, почти вся линия государственной границы пуста. Иногда фиксируют пребывание артиллерии для обстрела мирного населения Украины, и спецподразделения российского ГРУ и спецназовцев для проведения терактов на территории Сумской области.

Напомним, 22 августа в ЦОС сообщили, что курсанты-разведчики РФ в украинском пограничье проходят подготовку для организации диверсий в Украине. Учебные роты отрабатывают определенные тренировочные задачи и сдают экзамены в пограничье Сумской и Черниговской областей.